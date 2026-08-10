На фоне подорожания продовольствия фермеры Подмосковья вывели куриц, способных давать молоко посредством доения

Фермеры Подмосковья представили новую породу куриц, способных ежедневно давать до 300 миллилитров молока. Разработка стала частью московской программы по импортозамещению и стабилизации цен на продукты питания, поэтому куриное молоко будет продаваться прежде всего в столице.

По словам селекционеров, доить птиц необходимо дважды в день. Получаемое молоко отличается «лёгким яичным послевкусием» и повышенным содержанием белка.

Первые партии куриного молока поступят в магазины к сентябрю под брендом «Несушка молочная». Стоимость литра составит 890 рублей – таким образом, познакомиться с новинкой смогут даже малоимущие москвичи.

Комментируя инновацию, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что порода была выведена в рамках офсетного контракта со столицей. Он поручил фермерам увеличить надои кур на 12% к 2027 году и ввести сертифицировать это молоко по категории «С0».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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