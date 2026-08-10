На фоне подорожания продовольствия фермеры Подмосковья вывели куриц, способных давать молоко посредством доения
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Фермеры Подмосковья представили новую породу куриц, способных ежедневно давать до 300 миллилитров молока. Разработка стала частью московской программы по импортозамещению и стабилизации цен на продукты питания, поэтому куриное молоко будет продаваться прежде всего в столице.
По словам селекционеров, доить птиц необходимо дважды в день. Получаемое молоко отличается «лёгким яичным послевкусием» и повышенным содержанием белка.
Первые партии куриного молока поступят в магазины к сентябрю под брендом «Несушка молочная». Стоимость литра составит 890 рублей – таким образом, познакомиться с новинкой смогут даже малоимущие москвичи.
Комментируя инновацию, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что порода была выведена в рамках офсетного контракта со столицей. Он поручил фермерам увеличить надои кур на 12% к 2027 году и ввести сертифицировать это молоко по категории «С0».
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