 

На фоне подорожания продовольствия фермеры Подмосковья вывели куриц, способных давать молоко посредством доения

10.08.2026, 11:00, Разное
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Фермеры Подмосковья представили новую породу куриц, способных ежедневно давать до 300 миллилитров молока. Разработка стала частью московской программы по импортозамещению и стабилизации цен на продукты питания, поэтому куриное молоко будет продаваться прежде всего в столице.

По словам селекционеров, доить птиц необходимо дважды в день. Получаемое молоко отличается «лёгким яичным послевкусием» и повышенным содержанием белка.

Первые партии куриного молока поступят в магазины к сентябрю под брендом «Несушка молочная». Стоимость литра составит 890 рублей – таким образом, познакомиться с новинкой смогут даже малоимущие москвичи.

Комментируя инновацию, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что порода была выведена в рамках офсетного контракта со столицей. Он поручил фермерам увеличить надои кур на 12% к 2027 году и ввести сертифицировать это молоко по категории «С0».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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