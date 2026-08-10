Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1629-й день войны

Минобороны РФ 9 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Борщевая, Бузово, Прудянка, Приколотное и Слатино Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Уланово, Писаревка и Толстодубово Сумской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Горожановка, Червоный Оскол, Подлиман Харьковской области, Яцковка, Маяки, Донецкое и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 215 военнослужащих, танк, 24 автомобиля, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Краматорск, Николаевка, Никоноровка и Николайполье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Новотроицкое, Артема, Новогригоровка, Анновка, Красноподолье Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Васильковка, Великомихайловка Днепропетровской области, Мировка, Новое Поле, Никольское, Егоровка и Широкое Запорожской области. Противник потерял свыше 340 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запорожец, Орехов и Юрковка Запорожской области. Уничтожено более 25 военнослужащих, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, цехам сборки и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 1134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 203025 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30520 танков и других боевых бронированных машин, 1769 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36110 орудий полевой артиллерии и минометов, 68889 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 236100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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