 

Глава САП — «Израиль не ответил на запрос Украины о выдаче Миндича и Цукермана»

10.08.2026, 12:18, Разное
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Глава специальной антикоррупционной службы Украины Александр Клименко заявил, что САП не получила от Израиля ответ на официальную просьбу о выдаче фигурантов дела «Мидас» – Тимура Миндича и Александра Цукермана.

«Ответа нам пока никакого не поступало. Соответствующие запросы были направлены, но мы ждем реакции той стороны», – цитирует его слова «Интерфакс-Украина». Отметим, что у обоих есть израильское гражданство.

В ноябре 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также занимавшего на тот момент пост министра юстиции Германа Гашущенко. При этом СМИ сообщали, что Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков. В тот же день НАБУ заявило о раскрытии масштабной коррупционной схемы хищения средств в энергетической сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении Миндича и Цукермана, они были объявлены в розыск. В конце декабря стало известно, что Миндич находится в Израиле. Отметим, что он был близок к Зеленскому и являлся совладельцем студии «Квартал 95».

«Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам «Энергоатома» навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика», – сообщило НАБУ в ноябре.


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