Ученые разработали вакцину от столбняка и дифтерии, которая выдержала 37-градусную жару

Главная проблема современной вакцинации — необходимость непрерывного соблюдения «холодовой цепи» на всем пути от фабрики до конкретного пациента. По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за температурных сбоев при транспортировке и хранении ежегодно в мире портится около половины всех производимых вакцин. Для стран с тропическим климатом, труднодоступных регионов и районов боевых действий это приводит к катастрофическому дефициту медицинских препаратов и высокой смертности от неизлеченных инфекций.

Эффективность и безопасность новой разработки доказали первые тесты на людях, проведенные учеными Саутгемптонского университета (Великобритания) и специалистами Stablepharma. В эксперименте приняли участие 60 добровольцев. Всего через месяц после инъекции у 100% участников выработалась надежная защита от столбняка и дифтерии, сравнимая с эффектом обычных лицензированных препаратов. Сама вакцинация прошла гладко: никаких опасных побочных эффектов у пациентов не проявилось.

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В основу разработки легла запатентованная британскими биотехнологами технология StablevaX. Она позволила стабилизировать молекулы действующего вещества, защищая их от температурного влияния. Сейчас исследователи проверяют, сможет ли препарат сохранять полную эффективность без холодильника на протяжении четырех лет.

Успех первых тестов позволил ученым сразу приступить к следующей фазе клинических испытаний на более широкой группе добровольцев. В перспективе технологию StablevaX планируют адаптировать для других типов вакцин, а также для онкологических и противоинфекционных препаратов. Переход на устойчивые к жаре вакцины не только сделает прививки доступными для миллионов жителей отдаленных уголков планеты, но и существенно снизит углеродный след мировой фармацевтики за счет отказа от энергоемкого охлаждающего оборудования.

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