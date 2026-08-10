Природную глупость птицы додо назвали сильно преувеличенной

Птица додо, или маврикийский дронт (Raphus cucullatus) — вымерший эндемик острова Маврикий в Индийском океане. Эти крупные нелетающие птицы были близкими родственниками голубей. Считается, что они могли достигать в высоту 62-75 сантиметров и весить от 10 до 17-18 килограммов. Способность летать додо могли утратить из-за обилия доступной пищи на земле (фруктов, орехов, семян) и отсутствия на Маврикии хищников.

Однако в конце XVI века на остров приплыли голландские моряки, и уже спустя несколько десятилетий додо вымерли. Последний раз живого дронта в дикой природе видели в 1662 году.

Птица додо стала глобальным символом вымирания, вызванного деятельностью человека. На дронтов активно охотились люди и завезенные на Маврикий инвазивные виды (собаки, кошки, свиньи, крысы), а вырубка лесов уничтожила их среду обитания.

При этом в общественном сознании у додо сложилась репутация глупого неуклюжего существа, чье вымирание часто изображается как нечто почти неизбежное, поскольку эти птицы не боялись людей и сами приближались к убивавшим их морякам. Но результаты нового исследования показали, что этот образ, скорее всего, далек от реальности и только вводит в заблуждение.

Установлены причины разного описания додо европейцами На острове Маврикий когда-то жили крупные нелетающие птицы додо. Они исчезли всего четыреста лет назад, но обстоятельства сложились так, что об их жизни почти ничего не известно. naked-science.ru

Додо, вероятно, были не менее умны, чем любая современная птица. Кроме того, они, возможно, обладали редкой особенностью — адаптацией к жизни в условиях низкой освещенности.

Существует всего три полностью сохранившихся черепа маврикийского дронта. Международная группа исследователей, статья которых опубликована в издании Zoological Journal of the Linnean Society, использовала компьютерную томографию высокого разрешения для сканирования черепов дронтов и других видов голубей, хранящихся в музеях по всему миру. В исследование также включили ближайшего родственника маврикийского дронта — вымершего дронта-отшельника с острова Родригес (Pezophaps solitaria), который считается самым крупным голубем в мире.

В итоге ученые смогли реконструировать форму черепа додо и получить подробное представление о размере и форме его мозга. Как оказалось, передний мозг дронта, связанный с когнитивными функциями и памятью, по пропорциям соответствовал картине, наблюдаемой в мозге других голубей.

«Нет никаких доказательств того, что додо был менее умен, чем его родственники, а мы знаем, что голуби довольно умны. У додо необычная, куполообразная форма черепа, но часть его мозга, отвечающая за когнитивные функции, была точно такого объема, как следовало ожидать от птицы столь огромных размеров», — пояснил ведущий автор исследования Эндрю Иванюк из Университета Летбридж (Канада).

Команда также обнаружила несколько особенностей в строении черепа додо, которые обычно встречаются только у птиц, активных в сумерках или ночью, таких как совы, птица киви, новозеландский какапо и австралийский ночной попугай. Так, зрительные доли додо — область мозга, которая обрабатывает визуальную информацию — оказались необычно малы, причем не только по сравнению с современными голубями, но и по сравнению с дронтом-отшельником.

Биологи собрались воскресить птицу додо Американский стартап, занятый возвращением к жизни вымерших животных, объявил о начале работы с додо — почти легендарными птицами, которых люди перебили еще несколько веков назад. naked-science.ru

Благодаря такому размеру зрительных долей в условиях низкой освещенности свет, поступающий на сетчатку, обрабатывается меньшим количеством нервов. Это увеличивает контрастность изображения, облегчая видение в темноте.

Додо, вероятно, были активны на рассвете, в сумерках или ночью — поведение, ранее неизвестное у голубей. Ночной образ жизни мог давать дронтам преимущество в конкуренции за источники пищи с другими видами, предположили исследователи.

В целом авторы статьи сделали вывод, что додо погубила отнюдь не глупость, а доверчивость и любопытство. Этим птицам просто нечего было бояться до появления на Маврикии людей.

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