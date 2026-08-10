Небывалая жара обнажила обломки 200 нацистских кораблей, затопленных в Дунае

У сербских саперов появился уникальный шанс избавить страну от одной старой проблемы, которая обходится ей примерно в 5 млн евро в год. Речь идет про затопленные вблизи города Прахово корабли нацистской Германии – это было сделано в 1944 году, чтобы перегородить Дунай и сдержать наступление Красной армии. Задача была решена лишь частично, но все же судоходство на этом участке остается ограниченным на протяжении уже 80 лет, что приводит к серьезным экономическим потерям.

Для понимания масштабов проблемы – на участке реки около 5 км затоплены обломки более 200 различных кораблей. Их состояние толком не изучено, потому что многие затапливались вместе с грузом взрывчатки, а потому их обследование (и, тем более, утилизация) сопряжены с громадными рисками. Но сейчас, когда из-за рекордной жары в Европе Дунай предельно обмелел, эти останки кораблей появились из-под воды, что упрощает доступ к ним.

Данное эхо прошедшей войны — не единственный исторический памятник, который обнажило обмеление Дуная. То, что создает множество проблем для логистики и экономики европейских стран, через которые протекает эта река, стало подарком для археологов и других ученых. Под водами Дуная скрыто немало древних сокровищ – от древних поселений до артефактов, которые были затоплены по разным причинам. Неизвестно, воспользуются ли сербы возможностью и успеют убрать обломки немецкого флота, но упускать такой подарок природы было бы нерационально.Источник — Euronews

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro