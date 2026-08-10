 

Небывалая жара обнажила обломки 200 нацистских кораблей, затопленных в Дунае

10.08.2026, 15:15, Разное
  Поддержать в Patreon

У сербских саперов появился уникальный шанс избавить страну от одной старой проблемы, которая обходится ей примерно в 5 млн евро в год. Речь идет про затопленные вблизи города Прахово корабли нацистской Германии – это было сделано в 1944 году, чтобы перегородить Дунай и сдержать наступление Красной армии. Задача была решена лишь частично, но все же судоходство на этом участке остается ограниченным на протяжении уже 80 лет, что приводит к серьезным экономическим потерям.

Для понимания масштабов проблемы – на участке реки около 5 км затоплены обломки более 200 различных кораблей. Их состояние толком не изучено, потому что многие затапливались вместе с грузом взрывчатки, а потому их обследование (и, тем более, утилизация) сопряжены с громадными рисками. Но сейчас, когда из-за рекордной жары в Европе Дунай предельно обмелел, эти останки кораблей появились из-под воды, что упрощает доступ к ним.

Данное эхо прошедшей войны — не единственный исторический памятник, который обнажило обмеление Дуная. То, что создает множество проблем для логистики и экономики европейских стран, через которые протекает эта река, стало подарком для археологов и других ученых. Под водами Дуная скрыто немало древних сокровищ – от древних поселений до артефактов, которые были затоплены по разным причинам. Неизвестно, воспользуются ли сербы возможностью и успеют убрать обломки немецкого флота, но упускать такой подарок природы было бы нерационально.Источник &#8212 Euronews


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

10.08 / DuckDuckGo выпустила очки, которые не делают абсолютно ничего — и они мгновенно стали хитом

10.08 / Природную глупость птицы додо назвали сильно преувеличенной

10.08 / Бойцы «Фронта Русской культуры» похитили Колобка и требуют прекратить прокат «Последнего богатыря»

10.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1629-й день войны

10.08 / Древние гиены стали падальщиками 3,6 миллиона лет назад

10.08 / Глава САП — «Израиль не ответил на запрос Украины о выдаче Миндича и Цукермана»

10.08 / Ученые разработали вакцину от столбняка и дифтерии, которая выдержала 37-градусную жару

10.08 / Большинство людей не подозревали о вреде солнцезащитных кремов для океана

10.08 / На фоне подорожания продовольствия фермеры Подмосковья вывели куриц, способных давать молоко посредством доения

10.08 / По Китаю ударил тайфун «Дельфин», более миллиона эвакуированных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике