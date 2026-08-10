 

ФАС оштрафовала «Роскосмос» на 5 млрд рублей за монополию в космосе

10.08.2026, 16:00, Разное
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Федеральная антимонопольная служба признала «Роскосмос» нарушителем антимонопольного законодательства и оштрафовала госкорпорацию на 5 миллиардов рублей за доминирующее положение на рынке космических запусков.

Кроме того, ведомство выдало предписание в установленный срок устранить выявленные нарушения и обеспечить развитие конкурентной среды в космической отрасли.

В «Роскосмосе» сообщили, что уже приступили к исполнению требований регулятора и в ближайшее время планируют создать несколько альтернативных российских космических агентств для формирования полноценной конкуренции.

«Предписание ФАС будет выполнено в полном объёме. К 2027 году на рынке должны работать не менее трёх-четырёх независимых отечественных операторов пилотируемой космонавтики», – говорится в заявлении корпорации.

В ФАС отметили, что в случае неисполнения предписания ведомство оставляет за собой право потребовать разделения «Роскосмоса» на несколько конкурентных предприятий.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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