 

Из Колумбии начали поступать сообщения о погибших в результате землетрясения

10.08.2026, 17:18, Разное
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Не менее 21 человека погибли в результате сильного землетрясения, произошедшего в понедельник, 10 августа, на западе Колумбии. В Перейре подтверждена гибель 18 человек, еще трое погибли в Манисалесе.

Магнитуда землетрясения составила 7,4. Его эпицентр находился в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, в том числе в Боготе, Кали, Перейре и Манисалесе.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы на западе страны. В Кали обрушились не менее 20 зданий, под завалами остаются люди. Повреждены здания также в Перейре, Кибдо и Манисалесе, где частично обрушилась башня кафедрального собора.

Из-за повреждений временно прекращена работа аэропортов Перейры, Манисалеса, Кибдо, Армении, Картаго и Буэнавентуры. Спасательные службы продолжают поиски людей под завалами, поэтому число жертв может возрасти.


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