Верховный суд России отстранил «Яблоко» от участия в выборах

Судья Верховного суда РФ Вячеслав Кириллов принял решение об отстранении от участия в парламентских выборах партии «Яблоко» – единственной из зарегистрированных ЦИК, которая выступает за прекращения войны с Украиной. Партия уже сообщила, что обжалует вердикт

«Верховный суд РФ решил: административный иск партии «Родина» удовлетворить. Отменить регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва, выдвинутого партией «Яблоко». Решение может быть обжаловано в течение пяти дней со дня его принятия. Отмена регистрации партии означает, что она не будет участвовать в выборах в Государственную думу 9-го созыва», – цитирует его сайт Фонтанка.ру.

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