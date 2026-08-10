Трамп потребовал от Ирана выплаты компенсации США

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммада-Багера Зольгадра о том, что условием открытия Ормузского пролива является выплата американцами компенсации. Он отметил, что в ходе переговоров Иран этот вопрос не поднимал.

«Но идея интересная. Теперь и я хочу потребовать у Ирана компенсацию за тысячи, кто погиб или получил ранения во многих конфликтах, в которых их возглавлял генерал Сулеймани, в том числе семьям погибших на борту эсминца Cole», – написал он в социальной сети Truth. Напомним, что корабль был взорван не иранцами или их сателлитами, а боевиками «Аль-Каиды» в 2001 году.

«Помимо этого, компенсация должна быть выплачена и семьям сотен тысяч убитых участников мирных демонстраций протеста, включая 52000 человек, которые были убиты за последние пять месяцев. Я потребовал от наших представителей, чтобы этот вопрос был поставлен при любых новых переговорах», – добавил он.

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