Американскую компанию, удалявшую камеры из телефонов для безопасности, уличили в установке клиентам троянов

В США компания NCNW (No Camera – No Worries), которая оказывала услугу по удалению камер из телефона, устанавливала на все поступающие к ней устройства трояны, которые затем шпионили за владельцем – читали его переписки, записывали звук с микрофона, передавали информацию о геолокации. Выяснилось это из-за утечки служебной информации.

NCNW параллельно выпускала наборы для самостоятельного удаления камер в популярных моделях смартфонов и к каждому такому набору прилагала инструкцию. При разработке инструкции для модели Motorola Edge 5G сотрудники, по всей видимости, поручили эту задачу искусственному интеллекту – и он добавил в мануал пункт с установкой трояна. Пользователю предлагалось зайти на корпоративный сервер, загрузить эксплойт AndroidGeneric2026-12, взломать с его помощью системную память и пропатчить её другой утилитой. Инструкцию быстро заменили на скорректированную, но оригинальная версия уже успела разойтись сначала по чатам специалистов по кибербезопасности, а затем и по соцсетям. Доступ к самому инструментарию для взлома получить никому не удалось. Судя по структуре каталогов, упоминавшихся в инструкции, NCNW использует ПО Pegasus для iPhone и Samsung, и проприетарные разработки АНБ США – для прочих смартфонов.

Представители NCNW признали, что «определённые внутренние процедуры могли не оправдать ожидания части пользователей», однако заверили, что информация передавалась исключительно правоохранительным органам США и Израиля. Для тех, кто предположительно пострадал от трояна, внедрённого при удалении камеры, компания предложила скидку в размере 10% на следующий заказ.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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