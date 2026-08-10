 

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4

10.08.2026, 15:18, Разное
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В Колумбии произошло землетрясение, магнитуда которого, по первоначальной оценке Американской и Европейско-средиземноморской сейсмологических служб, составила 7,4.

Эпицентр подземных толчков находился к пяти километрах к востоку от городка Сан-Хосе-дель-Пальмар в северо-западном департаменте Чоко, в Западных Кордильерах, на глубине около 115 километров.

На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.


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