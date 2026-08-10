 

Землетрясение в Колумбии — по меньшей мере 47 погибших, множество людей под завалами

10.08.2026, 19:48, Разное
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Власти Колумбии сообщили о гибели 47 человек в результате землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 10 августа на западе страны. Множество людей находится под завалами. Начаты поисково-спасательные работы.

По меньшей мере 18 человек погибли в Перейре, двое – в Манисалесе, 27 погибших в департаменте Валье-дель-Каука, в котором расположен третий по величине город страны – Кали. В этих городах, как и в других населенных пунктах западной Колумбии, произошли значительные разрушения.

Была проведена массовая эвакуация, в том числе в столице – Боготе. Подземные толчки ощущались на территории соседних Венесуэлы и Панамы.

Эпицентр землетрясения находился к пяти километрах к востоку от городка Сан-Хосе-дель-Пальмар в северо-западной провинции Чоко, в Западных Кордильерах, на глубине около 115 километров.


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