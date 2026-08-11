В Бенгази взорван глава военной разведки сил Халифы Хафтара

Глава военной разведки Ливийской национальной армии Фаузи аль-Мансури был убит вечером 10 августа в результате взрыва заложенного в его автомобиль взрывного устройства. Об этом сообщили Reuters два источника в ливийских силовых структурах.

Взрыв произошел возле дома аль-Мансури в районе аль-Хавари в Бенгази. Источники агентства не сообщили, кто может стоять за убийством, и не привели подробностей об использованном взрывном устройстве.

Ливийская национальная армия находится под командованием генерала Халифы Хафтара и контролирует большую часть востока и юга Ливии, отмечает «Ан-Нахар». Несмотря на прекращение крупных боевых действий после соглашения о перемирии 2020 года, страна остается фактически разделенной между соперничающими центрами власти и многочисленными вооруженными формированиями.

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