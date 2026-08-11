 

Трамп — США не исключают возможности масштабной эскалации против Ирана

11.08.2026, 7:18, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не исключает возможности дальнейшей масштабной эскалации военных действий против Ирана. Отвечая на вопрос журналистов, остается ли такой вариант на повестке дня, Трамп сказал: «У нас, безусловно, есть такая возможность, если мы захотим это сделать». На уточняющие вопросы он ответил: «Вы узнаете». Об этом пишет ABC News.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося противостояния США и Ирана и попыток добиться договоренностей вокруг Ормузского пролива. В последние дни Трамп одновременно давал понять, что не спешит отдавать приказ о новых ударах, и сохранял угрозу применения силы в случае провала дипломатических усилий.

Ранее американские официальные лица заявляли Reuters, что июльские удары по иранским системам ПВО, береговым радарам и другой военной инфраструктуре расширили возможности Вашингтона для дальнейшей эскалации, если такое решение будет принято.


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