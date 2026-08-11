Трамп — США не исключают возможности масштабной эскалации против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не исключает возможности дальнейшей масштабной эскалации военных действий против Ирана. Отвечая на вопрос журналистов, остается ли такой вариант на повестке дня, Трамп сказал: «У нас, безусловно, есть такая возможность, если мы захотим это сделать». На уточняющие вопросы он ответил: «Вы узнаете». Об этом пишет ABC News.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося противостояния США и Ирана и попыток добиться договоренностей вокруг Ормузского пролива. В последние дни Трамп одновременно давал понять, что не спешит отдавать приказ о новых ударах, и сохранял угрозу применения силы в случае провала дипломатических усилий.

Ранее американские официальные лица заявляли Reuters, что июльские удары по иранским системам ПВО, береговым радарам и другой военной инфраструктуре расширили возможности Вашингтона для дальнейшей эскалации, если такое решение будет принято.

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