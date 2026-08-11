 

Последствия землетрясения в Колумбии — подтверждена гибель более 130 человек

11.08.2026, 7:48, Разное
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Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего 10 августа на западе Колумбии, возросло до 132 человек. Не менее 570 человек получили травмы. Спасательные работы продолжаются. Власти предупреждают, что число жертв может увеличиться.

Землетрясение в Колумбии. Фоторепортаж

По данным Геологической службы Колумбии, магнитуда землетрясения составила 7,4. Эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на значительной части территории страны, а также в Эквадоре и Панаме. Это сильнейшее землетрясение в Колумбии в нынешнем столетии.

Особенно серьезно пострадали западные районы страны, в том числе Кали, Перейра, Кибдо и Манисалес. Обрушились жилые и другие здания, под завалами остаются люди. В Кали и Перейре спасатели продолжают разбирать разрушенные здания и искать выживших. Повреждены больницы и другие объекты инфраструктуры.

Землетрясение вызвало оползни и перекрытие автомобильных дорог, в том числе трасс Кали – Лобогерреро и Манисалес – Фресно. Работа некоторых аэропортов временно приостанавливалась для проверки взлетно-посадочных полос и инфраструктуры. Тысячи домов получили повреждения.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья объявил чрезвычайное положение, что позволит ускорить выделение средств на спасательные работы и помощь пострадавшим. В наиболее пострадавшие районы направлены дополнительные подразделения спасателей и гуманитарная помощь.


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