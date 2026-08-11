 

ВСУ — ночью сбиты 98 из 120 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — сбиты 396 БПЛА. Удары по НПЗ и Wildberries

11.08.2026, 8:18, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 11 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 120 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 98 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ударных БПЛА в 21 локациях, а также падения фрагментов в 5 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Запорожье и Павлограде (Днепропетровской области), есть жертвы и пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 11 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 396 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом. Поступали сведения об ударах по складам Wildberries в Новой Усмани, около Воронежа, и НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в Орске. Есть пострадавшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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