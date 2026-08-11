 

Кипр хочет заменить советские танки Т-80 на израильские «Меркавы»

11.08.2026, 6:48, Разное
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Делегация генерального штаба Национальной гвардии республики Кипр, посетившая Грецию для оценки возможности замены старых советских танков Т-80, забраковала возможность покупки германских Leopard 1A5 даже в качестве промежуточного решения, как не подходящих для кипрских условий.

В Никосии предпочитают сделать ставку на израильскую «Меркаву-3» или «Меркаву-4», как танк, разработанный для местности, не сильно отличающейся от Кипра.

При этом кипрские СМИ отмечают, что на текущий момент в Израиле нет единого мнения по поводу возможности поставки танков Кипру на фоне собственных потребностей ЦАХАЛа после почти трех лет военных действий.

Напомним, что ранее в рамках программы перевооружения Кипр уже заменил старые советские ЗРК «Бук-М1» на израильские Barak-MX.


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