 

Ночные удары армии РФ по Украине, есть жертвы

11.08.2026, 9:18, Разное
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В ночь на 11 августа российские войска нанесли ракетные удары по Киеву, Запорожью и Павлограду. По данным Воздушных сил Украины, около 00:30 были зафиксированы пуски баллистических ракет по этим городам, затем последовали новые удары по Киеву и Запорожью. При атаке на Запорожье применялись также управляемые авиабомбы.

Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил о не менее пяти погибших и 20 пострадавших. Удары пришлись по промышленным объектам и инфраструктуре, повреждены гаражный кооператив и нежилые здания, возникли пожары. В некоторых районах города отмечались перебои с электроснабжением.

В Киеве в результате удара загорелись складские помещения в Шевченковском районе. По предварительным данным городской военной администрации, пострадал один человек. Воздушная тревога в столице Украины объявлялась дважды за ночь.

Сведения о последствиях удара по Павлограду уточняются.


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