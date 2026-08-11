Safe for Jews — карта безопасности стран и городов для еврейских туристов

34-летний израильтянин Шай Яиш создал сайт Safe for Jews, который оценивает страны и города с точки зрения безопасности для еврейских и израильских туристов. Как пишет The Times of Israel, сервис учитывает сообщения СМИ об антисемитских инцидентах, официальные рекомендации израильских властей и сообщения пользователей, после чего с помощью искусственного интеллекта присваивает направлениям один из четырех уровней риска.

Яиш рассказал, что идея возникла около года назад, когда он сам пытался выбрать место для отпуска и обнаружил, что сведения об антисемитизме и угрозах израильтянам разбросаны по множеству источников. По данным создателя сервиса, сейчас Safe for Jews ежедневно собирает информацию более чем из 60 тысяч новостных источников и сопоставляет ее, в частности, с предупреждениями израильского Совета национальной безопасности.

Среди стран, которые относятся к наиболее безопасным, сервис на сегодняшний день указывает Чехию, Албанию, Литву, Беларусь, Боливию, Парагвай, Эквадор, Японию, Вьетнам и Камбоджу. К безопасным отнесены также Кипр, Исландия и Непал. США, Австралия и значительная часть стран Европы попадают в категорию «осторожность», а Великобритания, Канада, Испания, ЮАР и РФ – в категорию «предупреждение». Для последней группы сайт рекомендует проявлять повышенную бдительность и по возможности не демонстрировать еврейскую или израильскую принадлежность.

Сам Яиш подчеркивает, что оценки Safe for Jews не являются официальными рекомендациями. Часть информации автоматически собирается и анализируется искусственным интеллектом, поэтому данные могут быть неполными или устаревшими. На сайте отдельно говорится, что путешественникам следует самостоятельно проверять обстановку и сверяться с официальными предупреждениями перед поездкой.

Создатель проекта пока не получает от него дохода. В дальнейшем он рассчитывает добавить информацию о дружественных к евреям гостиницах, кошерных ресторанах и других услугах для еврейских путешественников.

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