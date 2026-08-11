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11.08.2026, 11:00, Разное
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Городской суд Нижнего Тагила удовлетворил иск общественной организации «Русская соборность» о признании утратившим силу Шенгенского соглашения 1985 года, которое установило упрощённый порядок паспортно-визового контроля в Европейском Союзе.

Как удалось доказать активистам, Шенгенская зона больше не отвечает интересам граждан ЕС и должна быть немедленно ликвидирована – в противном случае европейцы столкнутся с небывалым миграционным кризисом, ростом преступности и падением ВВП минимум на 25%.

«Несмотря на то, что коллективный Запад активно выступает против нашей страны, мы помним свои европейские корни. У многих наших граждан есть имущество в ЕС, кто-то хранит сбережения в евро, некоторые даже сегодня покупают немецкие автомобили и французские сыры. Поэтому в Европе должна быть стабильность», – сказал глава «Русской соборности» Гамлет Лероян.

У руководства европейских стран есть три месяца на введение пограничного контроля и визового режима внутри Евросоюза. Если решение нижнетагильского суда не будет выполнено в установленные сроки, лидеры стран-членов Шенгенской зоны могут быть привлечены в административной или уголовной ответственности.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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