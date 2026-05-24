 

В Швейцарии при ограблении избит четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост

24.05.2026, 13:00, Разное
Легендарный автогонщик Ален Прост получил травму головы в ходе вооруженного ограбления его дома, расположенного в городе Ньон на Швейцарской Ривьере. Преступление было совершено 19 мая, пишет издание Blick.

Согласно публикации, несколько человек в масках ворвались в дом к четырехкратному чемпиону мира «Формулы-1» и напали на него. Угрозами они заставили его сына открыть сейф, а затем скрылись. Стоимость похищенного не называется, однако известно, что Прост на протяжении долгих лет сотрудничал с компаниями, производящими коллекционные часы.

Швейцарская полиция ведет поиски злоумышленников. К ним привлечены служебные собаки. Не исключается, что преступники смогли бежать на территорию соседней Франции. На данный момент у следователей нет никаких зацепок.

Травмы 71-летнего спортсмена оцениваются как легкие, однако медицинская помощь потребовалась ему и для выхода из состояния шока. Сейчас Прост находится в Дубае, где у него также есть дом и где он проводит часть времени.

