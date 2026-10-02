В РФ Олегу Куваеву заочно запросили 5 лет и 11 месяцев за эпизод мультсериала про Масяню

Во время прений в зале Невского районного суда Петербурга прокуратура просила заочно приговорить художника и автора мультсериала про Масяню Олега Куваева к 5 годам и 11 месяцам колонии. Об этом стало известно «Медиазоне». Олег Куваев постоянно проживает в Израиле.

Куваева обвиняют по статьям о неисполнении обязанностей «иностранного агента» (статья 330.1 УК) и интернет-призывах против безопасности РФ (статья 280.4 УК).

О том, что на Куваева завели уголовное дело о призывах против России, стало известно еще осенью 2023 года. Основанием стал 169-й эпизод «Масяни», в котором героиня обратилась к российским солдатам с предложением сдаться в плен.

Уголовное дело по «иноагентской» статье завели за то, что Олег Куваев трижды не подал отчет в минюст – первые два раза его штрафовали на 30 тысяч рублей, а затем весной 2026 завели уголовное дело.

Адвокат Владимир Селивановских в прениях отмечал, что Куваева никто не известил, что в отношении него ведется следствие и разбирается дело в суде, а значит, его право на защиту было нарушено. К тому же обвинение не представило доказательств, только мнения свидетелей.

Суд допрашивал эксперта Минюста Владислава Иванова, а также «случайных интернет-пользователей» Никиту Сотникова и Никиту Грищенко, которые увидели эпизод «Масяни», возмутились и решили, что там «высмеивается» российская армия, из-за чего многие зрители «могут встать на украинскую сторону».

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