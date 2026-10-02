Министерство юстиции РФ обновило реестр «иноагентов», включив в него Жанну Немцову

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него Жанну Немцову (дочь убитого политика Бориса Немцова) и информационный ресурс «Команда Навального».

Также в список попали черкесский активист Рустам Хуажев и информационный ресурс «Реанимация».

По версии министерства, новые участники списка «иноагентов» распространяли недостоверную информацию о политике властей РФ и выступали против российского вторжения в Украину.

Из реестра также исключили автономную некоммерческую организацию «Центр по работе с проблемой насилия» – в связи с ее ликвидацией.

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