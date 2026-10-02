 

Необычный ИИ-ассистент Violoop следит за пользователем, помогая выполнять рутинную работу

02.10.2026, 13:18, Разное
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Гонконгская компания Bvio Tech вывела на Kickstarter устройство Violoop, которое называет «подключаемым ИИ». Оно адресовано людям, которые часто работают с приложениями, занимаются систематизацией данных, пишут письма и готовят отчеты. Violoop выглядит как крошечный ретро-монитор, который требует собственного подключения к сети 220 В и подключается через USB-C. Он не разряжает аккумулятор ноутбука и не замедляет его. На экране отображаются текущее действие ИИ и время. Устройство совместимо со всеми современными ОС.

Концепция использования несколько необычна. Если общение с ChatGPT выстроено на вопросах и ответах — пользователь спрашивает, получает инструкции и выполняет самостоятельно действия — то в Violoop пользователь сам дает инструкции, а гаджет выполняет массу полезных действий на компьютере. Violoop постоянно включен, внимательно наблюдает за рабочими процессами и учится на них — например, учитывая порядок и стиль ответов на письма. У него уже есть контекст проектов, и иногда подсказки не требуются.

Устройство может ошибаться и требует контроля. Для этого предусмотрена кнопка подтверждения. Без нажатия на нее выполнение действий невозможно. Violoop отлично подходит для повторяющихся однотипных задач, отнимающих уйму времени. Фактически, это миникомпьютер, управляющий большой машиной автономно.

По словам разработчиков, Violoop не отправляет данные в облако — вся информация обрабатывается только на устройстве, для чего предусмотрено 128 ГБ постоянной памяти. Подписка не требуется. Цена при раннем взносе на Kickstarter — 399 долларов. В дальнейшем гаджет будет предлагаться по цене 699 долларов. Если кампания пройдет успешно, поставка запланирована на ноябрь.

Источник &#8212 Violoop


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