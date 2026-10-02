Украинские беспилотники атаковали объекты в нескольких регионах России

В ночь на 2 октября украинские беспилотники атаковали цели в нескольких регионах России. Российские власти сообщили о работе ПВО, временные ограничения вводились в ряде аэропортов. Украинские источники сообщают об атаках на объекты энергетической и промышленной инфраструктуры.

Одной из целей стал объект топливно-энергетического комплекса в Краснодарском крае. Местные власти подтвердили падение обломков беспилотников и возникновение пожара. На месте работали экстренные службы. Данные о масштабах повреждений уточняются.

О взрывах и работе ПВО сообщалось также в Ростовской и Волгоградской областях. Российские региональные власти заявляли об уничтожении беспилотников и падении их обломков.

В Волгограде в результате атаки украинских беспилотников загорелся многоквартирный дом, пожар локализован, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Есть пострадавший.

Министерство обороны РФ утром сообщило о перехвате и уничтожении украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Независимо подтвердить заявленное российским военным ведомством число сбитых аппаратов невозможно.

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