Президент Южной Кореи требует от Украины извинений из-за раскрытия передачи северокорейских пленных

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён потребовал от Украины признать нарушение договоренности о конфиденциальности и публично извиниться за раскрытие информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнослужащих, попавших в украинский плен во время боевых действий на стороне России. Ли предупредил, что в противном случае Сеул предпримет «дополнительные меры».

Два военнослужащих КНДР были захвачены украинскими войсками в Курской области в январе 2025 года. Они заявили о желании переехать в Южную Корею и в середине сентября были доставлены туда. Сеул не сообщал об их прибытии, объясняя это соображениями безопасности самих пленных и членов их семей, остающихся в Северной Корее.

Однако 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Генеральной ассамблее ООН публично сообщил о передаче двух пленных Южной Корее. В Сеуле утверждают, что между странами существовала четкая договоренность не разглашать эту информацию. Более того, по версии южнокорейских властей, первоначально именно украинская сторона предложила сохранить передачу в тайне, опасаясь в том числе критики за отказ использовать северокорейцев для обмена на украинских военнопленных.

Киев существование такой договоренности отрицает. Представитель офиса президента Украины Дмитрий Литвин заявлял, что Украина является «открытой страной» и тайная передача пленных выглядела бы странно. После этого МИД Южной Кореи вызвал временного поверенного Украины Андрея Бешкина и потребовал официальных объяснений, извинений и гарантий того, что подобное не повторится.

2 октября конфликт вышел на новый уровень. Ли Чжэ Мён заявил, что Киев не только раскрыл конфиденциальную информацию, но и продолжает отрицать существование договоренности. «Если отказ признать факты и принести публичные извинения продолжится, мы предпримем дополнительные меры», – заявил президент Южной Кореи. Какие именно меры рассматривает Сеул, он не уточнил.

Ли выразил также «глубокое сожаление» в связи с заявлениями украинской стороны о возможности военного столкновения между Северной и Южной Кореей, расценив их как безответственные и способствующие росту напряженности на Корейском полуострове. Администрация Ли в настоящее время, напротив, пытается снизить напряженность в отношениях с Пхеньяном.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига попытался снизить остроту конфликта. Он назвал произошедшее «дипломатическим недоразумением» и заявил, что Украина заинтересована в сохранении и развитии отношений с Южной Кореей. Однако, по данным южнокорейских властей, официальных извинений Киев пока не принес.

Южнокорейская разведка полагает, что Зеленский мог публично рассказать о передаче пленных, рассчитывая увеличить поддержку Украины среди населения Южной Кореи и добиться расширения помощи Киеву, возможно, включая поставки вооружений. Это является оценкой разведслужбы, а не установленным мотивом украинского президента. Южная Корея оказывает Украине гуманитарную и финансовую помощь, но до сих пор придерживалась политики отказа от прямых поставок оружия странам, участвующим в войне.

Пока Сеул не связывает конфликт вокруг пленных с другими направлениями сотрудничества с Киевом. 1 октября МИД Южной Кореи заявлял, что гуманитарная помощь и участие в послевоенном восстановлении Украины рассматриваются отдельно.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro