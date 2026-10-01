 

С 1 января всех федеральных чиновников и депутатов будут трудоустраивать по ТК РФ

01.10.2026, 15:03, Разное
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С 1 января все федеральные чиновники и депутаты будут официально трудоустроены по Трудовому кодексу. Соответствующую инициативу подготовили в профильном комитете Госдумы: авторы уверены, что перевод на стандартный трудовой договор покончит с серыми зарплатами и взяточничеством в этой среде. 

Особое внимание в законопроекте уделено борьбе с дополнительными доходами. Отныне любые поступления, не предусмотренные трудовым договором, будут считаться нарушением внутреннего распорядка и караться выговором или лишением премии. Для удобства контроля вводится система «прозрачный оклад»: все выплаты, включая надбавки за выслугу, сложность и напряжённость, будут проходить через бухгалтерию с обязательным указанием источника.

Дополнительные доходы, полученные «по дружбе» или «за консультации», предлагается декларировать как совместительство, а при отказе – увольнять по статье. В пояснительной записке подчёркивается, что ТК РФ – универсальный инструмент, который «работает и для слесарей, и для депутатов, если подойти с умом».

«Мы долго думали, как победить коррупцию, и поняли: нужно просто всех оформить, – пояснил один из авторов инициативы депутат Анатолий Гладких. – Пока человек сидит без трудового договора, он чувствует себя временщиком и берёт. А когда у него есть книжка, оклад, премия по итогам квартала – он уже не чиновник, а работник. Ему есть что терять: отпуск, больничный, место в очереди на служебный автомобиль. Мы даже введём для них норму выработки: количество принятых обращений, качество ответов, уровень удовлетворённости населения. Не выполнил план – получил выговор. Превысил полномочия – уволили по статье. Всё по-честному, как у людей. Уверен, через год взяточничество исчезнет само собой: кому охота рисковать надбавкой за выслугу лет?» 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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