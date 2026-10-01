 

Великобритания приняла новый пакет антироссийских санкций

01.10.2026, 13:15, Разное
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Великобритания расширила санкции против России, внеся в него дополнительно 23 юридических и физических лица. Физическим лицам запрещен въезд на территорию королевства, счета физических и юридических лиц будут заморожены.

В списке президент непризнанной Южной Осетии Марат Камболов, советник президента РФ Алан Гаглоев, бывший заместитель губернатора российских оккупационных властей Запорожской области Сергей Толмачев, председатели совета Движения первых на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму.

Помимо этого, рестрикции введены в отношении международного секретаря грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамуки Пипия, председателя общественной организации «Союз молодых евразийцев Грузии» Георгия Иремадзе, основателя телекомпании «Сезони» Николоза Мжаванадзе, чиновников и военнослужащих из Запорожья, Херсонской области, сотрудников ФСБ России. Под санкциями также оказалась компания Novatek Gas and Power Asia.


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