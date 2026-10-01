Череп вымершего родственника слона рассказал, как древние люди разделывали гиганта

На берегу древнего озера Тагуа Тагуа в центральном Чили археологи обнаружили большую часть скелета взрослого гомфотера, жившего примерно 12 500 лет назад. Особое внимание привлек череп животного: он был разбит так, что это может указывать на намеренные действия человека. Возможно, люди вскрывали черепную коробку, чтобы добраться до мозга — питательной и легкоусвояемой части туши. Если это подтвердится, находка станет одним из самых прямых свидетельств того, как первые обитатели Южной Америки взаимодействовали с гигантской мегафауной.

Где и когда нашли скелет

Раскопки проходили с 31 августа по 14 сентября 2026 года в регионе О’Хиггинс. Руководил работами археолог Рафаэль Лабарка из Папского католического университета Чили, на сайте которого появилась публикация о раскопках. Кости сохранились исключительно хорошо, что само по себе редкость для столь древних памятников. Радиоуглеродное датирование новых остатков пока не завершено, но археологический контекст указывает на возраст около 12 500 лет. Следы человеческой активности в этой части берега озера датируются примерно от 12 600 до 12 400 лет назад.

Что такое гомфотер

Гомфотеры — дальние родственники современных слонов, обитавшие в Чили в плейстоцене. Эти массивные травоядные могли достигать нескольких метров в высоту и весить несколько тонн. Они питались травами, листьями и корой, формируя окружающие ландшафты. Свидетельства из Чили уже связывали людей с этими животными до их исчезновения в конце плейстоцена.

Череп с трещиной: рабочая версия, а не доказательство

Самая интригующая часть находки — череп. Исследователи обнаружили его с переломом, который может говорить о том, что люди вскрывали черепную коробку, чтобы добраться до мозга. Однако пока это остается рабочей интерпретацией, а не подтвержденным фактом. Команда не исключает и естественных причин повреждения.

Больше, чем одно животное

Гомфотер не был единственной находкой. Раскопки также выявили останки лошадей, большое количество сожженных костей птиц и каменные орудия. Это создает более широкую картину: люди использовали не один впечатляющий вид мегафауны, а разнообразные ресурсы прибрежной экосистемы, включавшей птиц, млекопитающих и другие источники пищи. Такое поведение важно для понимания того, как ранние сообщества перемещались по ландшафту, выбирали ресурсы и неоднократно возвращались к продуктивному месту на протяжении поколений.

Люди возвращались к озеру снова и снова

Исследования в этом районе начались с сети пробных ям размером метр на метр в 2023 году. Два из них дали вымершую фауну вместе с каменными артефактами, что привело к расширению раскопок в 2025 и 2026 годах. Текущая работа входит в группу памятников, известных как Тагуа Тагуа 1, Тагуа Тагуа 3 и Тагуа Тагуа 1 Ориенте. Вместе они свидетельствуют о том, что люди не основали одного постоянного поселения на берегу. Вместо этого группы периодически посещали озера в последние тысячелетия плейстоцена.

Почему это важно для науки

Более широкая цель исследований — восстановить сам древний берег и понять, как менялась человеческая деятельность на протяжении сотен или даже тысяч лет. Это делает недавно обнаруженного гомфотера частью гораздо более длинной истории, а не изолированным событием убийства или обработки туши. Если дальнейший анализ подтвердит, что люди намеренно открывали череп, перелом может зафиксировать момент, когда люди перерабатывали одного из крупнейших животных в своей среде для пищи более 12 000 лет назад.

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