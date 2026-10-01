Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1681-й день войны

Минобороны РФ 1 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий в кольце окружения взяты под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Грачевка, Резниково и Сердобино Харьковской области. Формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Нефедовка, Николаевка и Хатнее Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 1 наземный робототехнический комплекс. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение населенного пункта Приколотное Харьковской области. В результате решительных действий подразделений группировки взят под контроль населенный пункт Высокая Яруга Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зарожное, Слатино, Липцы, Питомник, Сосновый Бор и Циркуны Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение формированиям тяжелой механизированной, аэромобильной, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Великая Рыбица, Коренек, Никольское Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 250 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 1 орудие полевой артиллерии, 26 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Грушевка, Изюмское, Ковалевка, Осиново, Пролетарское Харьковской области, Маяки и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 1 боевая бронированная машина Senator канадского производства, 10 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Беленькое, Василевская Пустошь, Дружковка, Клиновое, Краматорск, Николаевка, Семеновка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал» и 16 автомобилей. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерское, Боковое, Горняк, Лидино, Марьевка, Новогригоровка, Новоявленка, Сергеевка и Шиловка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии наступают в северной, северо-западной, центральной и восточной частях города. В течении суток освобождено 93 здания, уничтожено более 30 боевиков ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 8 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ивановка, Коломийцы, Лысая Балка, Орлы Днепропетровской области, Московка, Никольское, Общее, Самойловка и Свобода Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово, Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и 4 автомобиля. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 650 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 248994 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31085 танков и других боевых бронированных машин, 1783 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36597 орудий полевой артиллерии и минометов, 73320 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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