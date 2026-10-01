Скрытая опасность средств от кашля. Врач назвал категории людей, для кого они представляют угрозу

Люди с повышенным давлением, ишемической болезнью сердца или нарушениями ритма должны внимательно проверять состав безрецептурных средств от простуды и кашля. Об этом «Газете.ру» рассказал Денис Соколов, врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Что именно скрывается в привычных порошках

Многие популярные препараты от простуды содержат псевдоэфедрин. Это вещество сужает сосуды, что помогает снять отек, но одновременно может поднимать кровяное давление и учащать пульс. Для человека со здоровым сердцем это обычно не опасно, но при гипертонии, ишемии или аритмии даже короткий прием такого средства становится риском.

Соколов описал типичную ситуацию. Человек с гипертонией покупает порошок от всех симптомов и не замечает в составе псевдоэфедрин. В итоге давление растет, а пульс учащается. Врач советует перед покупкой многокомпонентного средства проверять действующие вещества или консультироваться с врачом либо фармацевтом.

Не только псевдоэфедрин

В порошках от простуды и средствах от кашля часто встречаются также фенилэфрин и нестероидные противовоспалительные препараты. К последним относятся ибупрофен, парацетамол и другие. Все эти компоненты могут создавать дополнительную нагрузку на сердце.

Главная проблема — сочетание веществ

По словам кардиолога, основная опасность кроется именно в том, что в одном средстве содержится несколько активных компонентов. Дело не только в каждом веществе по отдельности, но и в том, что они способны усиливать или изменять эффект друг друга.

Ситуация усугубляется, если человек параллельно принимает другие лекарства. Антидепрессанты, некоторые средства от давления и другие препараты могут вступать в нежелательные взаимодействия. Это повышает риск побочных эффектов и непредсказуемых реакций организма.

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