 

Премьер-министр Индии назвал пилота рейса FlyDubai Смитa Маччхара героем

01.10.2026, 7:15, Разное
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил действия капитана рейса FlyDubai FZ1073 Смита Маччхара, который получил тяжелые ранения в ходе нападения второго пилота, но продолжил бороться и помог предотвратить катастрофу.

«Капитан Маччхар – герой. Перед лицом огромной опасности и несмотря на тяжелое ранение он проявил исключительное мужество и непоколебимую решимость защитить жизни других людей», – заявил Моди.

По его словам, действия пилота помогли спасти сотни жизней и предотвратить крупную трагедию. «Индия гордится капитаном Маччхаром. Мы молимся о его скорейшем выздоровлении, восстановлении сил и здоровья», – добавил премьер-министр.

Смит Маччхар – житель Индии, капитан рейса FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. По опубликованным данным, он имеет около 15 лет опыта работы в гражданской авиации, ранее более десяти лет работал в SpiceJet, а в FlyDubai перешел в 2022 году. Во время нападения второго пилота Маччхар получил ножевые ранения, однако сумел сопротивляться и оставить доступ в кабину, что позволило пассажирам вмешаться.

По данным индийских СМИ, состояние Маччхара стабилизировано. Расследование обстоятельств нападения продолжается.


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