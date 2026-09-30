 

В Теннесси в последний момент отменена казнь Кристы Пайк

30.09.2026, 19:30, Разное
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Казнь 50-летней 50-летней Кристы Пайк, приговоренной к высшей мере заключения за убийство, совершенное в 1995 году, была отменена немногим более чем за час до приведения приговора в исполнение в американском штате Теннесси.

Решение о казни было утверждено Верховным судом США, а просьба о помиловании отклонена губернатором штата Биллом Ли. Однако, когда в тюрьме уже началась подготовка к исполнению приговора, казнь была остановлена федеральным апелляционным судом.

Он потребовал предоставить дополнительное время, чтобы изучить аргументы защиты, согласно которым, Пайк, в детстве подвергавшаяся сексуализированному насилию и ставшая жертвой изнасилований, не должна была быть приговорена к высшей мере. Присяжные, вынесшие приговор три десятилетия назад, этой информацией не располагали.

18-летняя Криста и ее 17-летний бойфренд Тадарил Шипп убили 19-летнюю Коллин Слеммер, причем согласно приговору, мотивом стала ревность Кристы. Дело вызвало обширный резонанс из-за вырезанной на теле жертвы сатанинской символики и крайней жестокости преступления. Отметим, что Шипп был приговорен к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения.

Добавим, что последняя казнь женщины проводилась в Теннесси в 1820 году.


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