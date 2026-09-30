Древний форум в Черногории оказался мостом между Римом и Грецией

Доклея была вторым по величине городом римской провинции Далмация, которая расположена на территории нынешней Черногории. Она располагалась на почти треугольной равнине между реками Зета и Морача, защищенная естественными преградами. Свое имя город получил от иллирийского племени доклеатов, а статус муниципия обрел при императорах династии Флавиев.

Расцвет города пришелся на I–II века нашей эры, когда были построены форум, базилика, несколько храмов, термы и жилые дома. В III–IV веках Доклея была обнесена крепостными стенами, охватывавшими площадь около 24 гектаров.

Историки называют Доклею «черногорскими Помпеями» — настолько богатым оказался город на сохранившиеся памятники. Однако его история трагична: в 489 году город разорили остготы, в 518 году повредило землетрясение, а в 609 году его разрушили авары и славяне.

Что показало исследование

Исследователи изучили сохранившиеся стены, старые записи раскопок, фотографии и около 230 архитектурных фрагментов, разбросанных по территории памятника. Многие из них были перемещены со своих первоначальных мест, использованы повторно в более поздних постройках или повреждены — форум и базилика веками служили источником строительного камня.

Результаты показали, что планировка форума следует римской традиции: гражданская площадь соединена с базиликой, как и в других общественных центрах империи. Однако каменный декор рассказывает более сложную историю.

Некоторые ранние карнизы и капители обнаруживают близкое сходство с работами из Малой Азии. Исследователи сравнили детали с примерами из Милета, Анкиры, Сагалассоса и Пергама. Это восточное влияние могло достичь Доклеи через греческие города в Эпире.

Промежуточное положение

Доклея оказалась важным местом встречи различных архитектурных миров. Северные города провинции обычно следовали римским образцам, тогда как южные центры демонстрировали более сильное влияние Малой Азии.

Данные исследования относят Доклею к промежуточному положению между традициями, связанными с Грецией и Анатолией, и теми, которые сформировались под влиянием Рима.

Более поздняя фаза

Исследователи также выявили важный поздний период — примерно конец III или начало IV века нашей эры, возможно, во время правления императора Диоклетиана.

Фасад базилики, по всей видимости, был перестроен из кирпича и дополнен колоннами, арками и декором в коринфском стиле, имеющими общие черты с дворцом Диоклетиана в Сплите. Однако исследование предостерегает от рассмотрения комплекса как единого проекта времен Диоклетиана. Руины указывают на долгую историю строительства, ремонта и повторного использования.

Местные мастера

Местный известняк и качество резьбы позволяют предположить, что большую часть работы выполнили местные мастера, даже если они следовали эскизам, корни которых уходят далеко за пределы Доклеи.

Что еще известно о Доклее

Археологические работы ведутся в Доклее с XIX века. Первые раскопки провел русский этнолог Павел Ровинский в 1890 году. В 1893 году здесь работала британская экспедиция, а в 1913 году Пьеро Стикотти опубликовал первую монографию о городе. С 2017 года в Доклее работает совместный итало-черногорский проект, использующий дистанционное зондирование, геофизические методы и аэрофотосъемку для изучения скрытых под землей структур. По оценкам, раскопано лишь немногим более 20 процентов древнего города.

Результаты исследования опубликованы в «Journal of Roman Archaeology».

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