 

Столкновение нейтронных звезд породило магнетар: открытие, которое меняет все

30.09.2026, 12:15, Разное
  Поддержать в Patreon

В космосе произошло событие, которое астрономы ждали десятилетиями. Обычно столкновения нейтронных звезд выдают себя короткими гамма-вспышками, длящимися доли секунды. Но на этот раз после стандартного гамма-сигнала последовало нечто необычное: рентгеновское излучение, которое не угасало почти десять минут. Это рекорд, который заставляет пересмотреть представления о том, что происходит после слияния самых плотных объектов во Вселенной.

Гамма-вспышка, которая не хотела заканчиваться

4 июля 2025 года несколько космических аппаратов одновременно зафиксировали короткую гамма-вспышку, получившую обозначение GRB 250704B. Ее длительность составила всего около 0,4 секунды — типичный признак столкновения двух нейтронных звезд. Однако почти сразу после этого спутник «Эйнштейн» зарегистрировал яркое рентгеновское излучение в мягком диапазоне, которое продолжалось примерно 560 секунд.

Для сравнения: предыдущие наблюдения позволяли лишь косвенно предполагать, что после слияния может оставаться активный «двигатель», но поймать его в момент работы не удавалось. Теперь у ученых есть прямые доказательства того, что короткая гамма-вспышка может сопровождаться длительной рентгеновской фазой.

Что показал анализ данных

Международная команда под руководством профессора Элеоноры Троя быстро организовала наблюдения с помощью наземных телескопов, включая Очень большой телескоп (VLT) в Чили. Спектроскопические измерения показали красное смещение z = 0,661 . Это означает, что свет от события шел до Земли более шести миллиардов лет — взрыв произошел задолго до формирования нашего Солнца.

Дополнительные изображения в глубоком инфракрасном диапазоне не выявили признаков сверхновой. Это важный аргумент против сценария с коллапсом массивной звезды. Отсутствие сверхновой в сочетании с длительным рентгеновским излучением и характеристиками вспышки указывает на слияние компактных объектов.

Магнетар — ключ к разгадке

Анализ временной и спектральной эволюции рентгеновского сигнала показал, что он не может быть объяснен стандартным послесвечением ударной волны. Слишком быстрая переменность и последующее ужесточение спектра говорят о внутреннем источнике энергии. Ученые пришли к выводу, что остатком слияния стал долгоживущий магнетар — быстро вращающаяся нейтронная звезда с колоссальным магнитным полем.

Расчеты дают оценку магнитного поля около 1,3 на 10 в 14-й степени гаусс и период вращения примерно 3,2 миллисекунды. Эти параметры попадают в категорию, которую исследователи называют «серебряной» — они типичны для кандидатов в магнетары среди коротких гамма-всплесков.

Почему это меняет правила игры

До сих пор считалось, что длительное рентгеновское излучение после слияния нейтронных звезд — редкое явление, встречающееся лишь в 10–15 процентах случаев. Новые данные показывают, что это может быть распространенной чертой, которую просто не замечали из-за ограничений приборов. Если бы GRB 250704B наблюдался только в гамма-диапазоне, ученые увидели бы лишь короткий импульс и ничего больше.

Спутник «Эйнштейн», запущенный в январе 2024 года, специально создан для поиска мягкого рентгеновского излучения. Именно его чувствительность позволила зафиксировать то, что раньше ускользало от внимания. Это открывает новое окно для изучения слияний нейтронных звезд и их последствий.

Что дальше

Исследователи надеются, что следующий цикл наблюдений гравитационных волн позволит поймать рентгеновскую вспышку и гравитационно-волновой сигнал от одного и того же источника. Это дало бы возможность напрямую связать два типа наблюдений и получить полную картину событий.

Магнетары остаются одними из самых загадочных объектов во Вселенной. Их магнитные поля в квадриллионы раз сильнее земного. Понимание того, как они рождаются при слияниях нейтронных звезд, помогает ученым разобраться в физике экстремальных состояний материи и эволюции звездных систем.

Исследование опубликовано в Science Bulletin


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

30.09 / Король Нидерландов в синагоге — «евреи не отвечают за действия Израиля»

30.09 / Ученые нашли неожиданный признак приближающейся деменции: что показало крупнейшее исследование

30.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1680-й день войны

30.09 / Сарик Андреасян получил звание народного артиста России за ещё не выпущенный биографический фильм о Михаиле Круге

30.09 / Верховный суд США разрешил возобновить депортации нелегалов в третьи страны

30.09 / Открытка с Марса. Что скрывается за невероятным снимком, сделанным ровером Curiosity

30.09 / ВСУ — ночью перехвачены 3 ракеты и 106 беспилотников. МО РФ — сбиты 129 БПЛА

30.09 / Динозавры были любителями морских деликатесов, показало исследование окаменелостей

30.09 / В результате наводнений в Таиланде погибли десятки людей, пострадали около 700 тысяч

30.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1679-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике