Король Нидерландов в синагоге — «евреи не отвечают за действия Израиля»

Король Нидерландов Виллем-Александр прибыл в гаагскую синагогу Beth Jehoeda, чтобы выразить солидарность и поддержку еврейской общине страны, столкнувшейся с резким усилением антисемитизма.

«Мой сын не может носить кипу, а не могу ездить в синагогу на такси. Мы больше не можем вешать на дверные косяки мезузы», – рассказала монарху одна из прихожанок. «То есть, по сути, вы не можете больше вести открытую еврейскую жизнь», – констатировал король. «Именно так», – ответила она.

«Я призываю молчаливое большинство голландцев выступить в поддержку нашей еврейской общины, защитить их от нападений. Я хочу подчеркнуть: евреи Нидерландов не несут ответственности за действия Израиля», – заявил монарх.

Отражением кризиса в отношениях Израиля и Нидерландов стал запрет на импорт товаров из израильских поселений на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и на Голанских высотах. В ответ Израиль лишил дипломатического статуса сотрудников голландского консульства в Восточном Иерусалиме.

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