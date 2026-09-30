 

В результате наводнений в Таиланде погибли десятки людей, пострадали около 700 тысяч

30.09.2026, 9:45, Разное
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Четыре человека погибли в Бангкоке в результате масштабных наводнений, вызванных сильными дождями. Как сообщило во вторник правительство, общее число погибших в результате наводнений в Таиланде с середины сентября достигло 23 человек.

По данным департамента по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий (DDPM), в столице от наводнений пострадали около 700000 человек.

Во вторник некоторые районы Бангкока по-прежнему оставались затопленными – спустя три дня после того, как городские власти объявили режим чрезвычайной ситуации по всему городу после почти 48 часов непрерывных дождей.

Школы оставались закрытыми второй день подряд. По данным властей Бангкока, почти 7000 человек находились более чем в 230 временных убежищах.

Наводнения затронули 29 из 77 провинций Таиланда. Четыре человека погибли в Бангкоке, восемь – в Самутпракане, расположенном между столицей и морем, и шесть – в восточной провинции Сакэу. Остальные случаи гибели людей зарегистрированы в Чантхабури к юго-востоку от Бангкока, а также в Аюттхае и Сарабури – двух провинциях к северу от столицы.

Сентябрь приходится на пик сезона дождей в Таиланде, однако многие жители Бангкока говорят, что в этом году наводнение выглядит более серьезным, чем в предыдущие годы.


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