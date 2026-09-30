 

Новым символом «Единой России» вместо медведя станет косатка

30.09.2026, 9:03, Разное
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Партия «Единая Россия» объявила об изменении своей эмблемы – привычного белого медведя сменит косатка, которая отразит патриотический и пропрезидентский характер партии. На обновление символики партия получит 120 млн рублей из бюджета.

«Медведи в последнее время дискредитировали себя – речь, естественно, не о нашей партии, а об этих наглых животных, – пояснил депутат Вячеслав Белов. — «Единая Россия» уже прошла в Госдуму с рекордным результатом, поэтому именно в начале электорального цикла целесообразного сделать ребрендинг».

На пресс-конференции в ТАСС новый логотип партии представил секретарь совета «Единой России» по инновационному и технологическому развитию Илья Медведев. 

«Как известно, в дикой природе косатки едят белых медведей как мелюзгу. Учитывая, что Россию хочет порвать на куски коллективный Запад, а также иноагентские элементы внутри, символом нашей партии должно стать животное, которое будет находится на высшей точке пищевой цепи», – заявил он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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