 

Премьер-министром Марокко впервые назначена женщина

30.09.2026, 8:15, Разное
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Король Марокко Мухаммад Шестой поручил формирование правительства Фатиме-Захре Мансури, чья партия «Аутентичность и модернизация» набрала первое место на парламентских выборах, завоевав 97 из 395 мест в парламенте.

Мансури – первая в истории женщина на посту премьер-министра Марокко. Ей предстоит сформировать коалиционное правительство, на повестке дня которого – такие серьезные вопросы как безработица, недоверие граждан к государственным институтам и к тому, что их голос что-то решает. Это предтеча социальных взрывов.

В прошлом Фатима была мэрам Марракеша, была министром строительства и территориального планирования. Ее партия обещает увеличить темпы экономического роста до 5% и создать три миллиона новых рабочих мест. Марокканские евреи говорят и ее тесных связях с еврейской общиной.


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