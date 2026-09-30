США мужчину приговорили почти к шести годам тюрьмы за угрозу взорвать более ста бомб у собора

Федеральный суд в Вашингтоне приговорил 42-летнего жителя Нью-Джерси Луиса Джери к 70 месяцам тюрьмы и трем годам последующего надзора за угрозу взорвать более 100 самодельных устройств у собора Святого Матфея. Джери признал себя виновным в вымогательстве с применением угроз и незаконном хранении незарегистрированного взрывного устройства.

4 октября 2025 года Джери приехал к собору на мотоцикле и разбил палатку на ступенях. Внутри он собрал более 100 самодельных взрывных устройств из нитрометана, магния, древесного угля и термита. На следующее утро в соборе должна была пройти ежегодная «Красная месса», которую традиционно посещают судьи Верховного суда, члены администрации, Конгресса и дипломатического корпуса. Когда полицейские потребовали убрать палатку, Джери пригрозил бросить одно из устройств на улицу, чтобы продемонстрировать его мощность.

При задержании у него нашли одно взрывное устройство и зажигалку, а в палатке – еще более 100 устройств. Экспертиза ФБР подтвердила, что они были работоспособными. Кроме того, у Джери находился девятистраничный список требований, включавший выплаты в сотни тысяч долларов, длительное проживание в отеле Mayflower, билет в Японию и ряд требований к католическим и еврейским лидерам. В документах, обнаруженных у него, также содержались враждебные высказывания в адрес Римско-католической церкви, евреев и Верховного суда.

После задержания Джери признал, что намеревался использовать угрозу насилия для принуждения властей к переговорам и был готов причинить ущерб собору, Белому дому, Капитолию, Верховному суду и монументу Вашингтона. Судья Рэндольф Мосс отметил чрезвычайную серьезность преступления, но при вынесении приговора учел длительные проблемы Джери с психическим здоровьем.

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