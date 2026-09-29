«Пяти групп вполне достаточно»: Минкульт заявил о намерении покончить с музыкантами, играющими по своему почину

В министерстве культуры намерены упорядочить музыкальную сцену – новая система лицензирования уберёт из культурного поля все лишние и непрофессиональные группы, оставив по одному представителю пяти самых популярных жанров: эстрады, рока, рэпа, шансона и духовной музыки. Остальные коллективы смогут продолжать деятельность только в статусе любительских: без права на запись, гастроли и упоминания в СМИ.

Лицензии будут выдаваться на конкурсной основе раз в 5 лет, с обязательным подтверждением соответствия жанру. Претенденты должны представить документы о профильном образовании и залитовать весь репертуар на этот период. Особое внимание уделят группам, которые «играют по своему почину», то есть возникли без согласования с профильными ведомствами. Им придётся либо влиться в одну из пяти утверждённых групп, либо переквалифицироваться в кружок художественной самодеятельности при доме культуры по месту регистрации. Концерты вне лицензированных площадок будут запрещены, а выступления в переходах – приравнены к нарушению общественного порядка.

«Когда групп слишком много, слушатель теряется. Он не знает, кого выбрать, и в итоге не выбирает никого. Мы решили эту проблему: теперь выбор очевиден. Каждый из пяти исполнителей будет представлять свой жанр и выступать на всех площадках поочерёдно, чтобы у всех были равные возможности», – пояснили в ведомстве.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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