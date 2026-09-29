CircuitMess представила набор для сборки 4G-телефона MAKERphone 2.0

CircuitMess представила MAKERphone 2.0 — набор для сборки телефона, который можно не только использовать, но и программировать. Проект собирает средства на Kickstarter: минимальный взнос составляет $129, а запланированная розничная цена — $169.

По заявлению компании, из набора получится полноценный 4G-телефон для звонков и сообщений. В нем предусмотрены будильник, календарь, музыка, просмотр изображений, заметки и не менее пяти ретроигр. Устройство получило цветной экран диагональю 1,77 дюйма с разрешением 160 × 128 пикселей и механическую цифровую клавиатуру. Приложения соцсетей телефон не поддерживает.

На сборку, по оценке CircuitMess, уйдет около двух часов. Паяльник не понадобится: детали соединяются без пайки, в отличие от первого MAKERphone, сборка которого требовала около семи часов работы. Возможности устройства можно расширить дополнительными модулями — камерой, динамиком, фонариком, ИК-пультом и датчиками движения, температуры и влажности.

Программировать телефон можно на MicroPython и Arduino C++. Также компания предлагает среду VibeBoy с ИИ-моделью Claude: пользователь описывает нужную функцию, а система генерирует код, который можно просматривать и менять. Подписка VibeBoy Pro на первые три месяца входит в базовый комплект.

У телефона есть Wi-Fi, Bluetooth, по 4 МБ флеш-памяти и оперативной памяти PSRAM, аккумулятор на 1000 мА·ч, разъем для наушников, USB-C, слот microSD и порт для модулей. Дополнительный набор Pro Module Pack включает, в частности, модуль обмена сообщениями между устройствами без SIM-карты, Wi-Fi и сотовой сети, экран на электронных чернилах, GPS, гироскоп и вибромотор. За взнос от $189 к телефону также добавят набор для сборки совместимых умных часов MAKERband.Источник — Kickstarter

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