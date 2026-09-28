 

У горы Арарат найден глиняный сосуд с коньяком возрастом 10 тысяч лет

28.09.2026, 19:03, Разное
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Специалисты Турецкой академии наук в ходе плановых раскопок у горы Арарат совершили уникальное открытие – археологам удалось обнаружить тайник, созданный не позднее 7100 года до нашей эры.

«Благодаря уникальной глине и отсутствию подземных вод, все предметы прекрасно сохранились. Это самая древняя сокровищница первых людей, когда-либо найденная в истории», – сказал академик Эмре Топал.

В ближайшее время археологи опубликуют полный список обнаруженных артефактов, но особое внимание историков привлёк глиняный сосуд с крепким алкогольным напитком. Как удалось установить экспертам, это коньяк, который с выдержкой более 10 тысяч лет.

«Мы провели экспресс-тесты и отправили образцы на анализ в Анкару. Выяснилось, что это отборный бренди, а если быть точным, то коньяк. Это доказывает, что именно Турция является родиной коньяка. Уже скоро мы докажем это всему миру», – пообещал Топал.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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