Общественное пространство «Кресты» после реставрации передадут обратно во ФСИН

После завершения реставрации комплекса «Кресты» его помещения планируется передать обратно Федеральной службе исполнения наказаний. Об этом сообщили в Смольном.

Ранее в отреставрированных зданиях предполагалось разместить общественное пространство, семейный и бизнес-отели. Однако, как выяснилось, историческое предназначение здания оказалось сильнее архитектурных веяний.

«Мы посчитали экономику проекта и поняли, что семейных отелей в Санкт-Петербурге и так хватает. А вот следственный изолятор в центре города может оказаться нужнее в текущей ситуации, тем более, что вся инфраструктура уже имеется: стены крепкие, окна маленькие, решетки на месте», – заявили в Смольном.

Во ФСИН отметили, что сотрудники ведомства обладают многолетним опытом эксплуатации подобных объектов и смогут приступить к работе сразу после передачи комплекса.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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