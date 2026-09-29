 

Сергей Собянин набрал 72% на выборах мэра Эр-Рияда

29.09.2026, 13:18, Разное
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Центризбирком Саудовской Аравии изучает обстоятельства появления в избирательных бюллетенях на пост шерифа (мэра) столицы королевства Сергея Собянина. Россиянин не только оказался в списке кандидатов без одобрения совета муфтиев, но и победил в первом туре, набрав рекордные 72% голосов.

Жители столицы королевства признаются: старая плитка, которую не меняли уже 3 года, портит облик столицы, а старинные здания в центральных районах давно нуждаются в реновации. Несмотря на солидные вливания, в отсутствие грамотного управленца Эр-Рияд выглядит как провинциальная деревня, а не столица крупного нефтедобывающего государства. Представители следствия не исключают, что появление имени Собянина в бюллетене не связано с деятельностью хакеров. Основной стала версия о том, что отчаявшийся ходить по разбитой плитке член Центризбиркома самочинно добавил Собянина в список кандидатов, не согласовав своё решение с религиозными властями.

«Конечно, господин Собянин победил по воле Аллаха, – с неохотой признаёт глава ЦИК королевства эмир Мубарак аль-Махди. – Но мы готовы принять его в качестве градоначальника только после принятия им ислама. Впрочем, если Сергей Семёнович согласится, мы готовы выслать нашего прежнего мэра в Москву в качестве компенсации. Если честно, он нам давно не нравится».

 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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