 

Минкульт разрешил сдавать в аренду рекламные площади на произведениях искусства

29.09.2026, 9:19, Разное
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Постановлением министра культуры России Ольги Любимовой вводится новый порядок размещения рекламы в учреждениях культуры. Для оптимизации федеральных расходов и увеличения доходов музеев и других учреждений, подотчётных Минкульту, им разрешено сдавать в аренду рекламные площади на экспонатах.

По мнению глава ведомства, нововведение поможет музеям поддерживать экспонаты в надлежащем виде, проводить ремонты, не дожидаясь финансирования из Москвы и усилить охрану.

«Все крупные музеи нас поддержали. Благодаря нашей инициативы выручка Эрмитажа или Третьяковки будет сопоставима с доходами крупного металлургического комбината или даже Сбербанка», – считает Любимова. 

Эксперты отмечают, что наиболее востребованными для рекламы будут площади на картинах. Каждая галерея получит право самостоятельно устанавливать тариф в зависимости от области на полотне и длительности размещения объявления.  

«Прошло всего лишь несколько часов после вступления в силу постановления Минкульта, а у меня разрывается телефон: звонили с рекламой фильма, пиццерии, банковских услуг, автосалона. Да кто только не звонил», – рассказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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