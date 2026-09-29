 

Минфин признал предметом роскоши многослойную туалетную бумагу

29.09.2026, 11:18, Разное
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Заместитель министра финансов России Иосиф Гольдштейн в эфире «Первого канала» анонсировал расширение перечня товаров, при покупке которых будет необходимо заплатить налог на роскошь.

С 1 января 2027 года россияне будут платить повышенные сборы не только за дорогостоящие автомобили, земельные участки и элитные квартиры, но и при приобретении многослойной туалетной бумаги.

«Для соблюдения санитарных норм вполне достаточно одного слоя, как это было ещё в СССР. Два слоя и более – это роскошь, за которую нужно платить», – сказал Гольдштейн.

Акциз за каждый рулон «элитной» туалетной бумаги составит 100 рублей. Как заверили в Минфине, все средства, собранные благодаря новому налогу, направят на реализацию экологических программ в отдалённых районах Сибири и Дальнего Востока. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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