 

Из зарплаты россиян начнут вычитать по 5% для фонда компенсации жертвам мошенников

29.09.2026, 16:19, Разное
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Межведомственная рабочая группа согласовала окончательные параметры функционирования всероссийского страхового фонда для жертв противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях. Для его пополнения у россиян начнут списывать по 5% с заработной платы.

Планируется, что любая жертва мошенников сможет обратиться в фонд с заявлением и получить компенсацию в течение двух лет. Чтобы заявка была удовлетворена, необходимо приложить к ней сведения о происхождении средств, банковские выписки, заверенную копию заявления в правоохранительные органы, поданного не позже, чем через 2 часа после перевода средств, документальные подтверждения того, что переданные мошенникам деньги не были потрачены на террористическую, экстремистскую и любую иную нежелательную деятельность, противоречащую национальным интересам Российской Федерации. Средства, которые не были востребованы жертвами мошенников, планируется каждые 2 недели перенаправлять из фонда на «прочие приоритетные государственные нужды».

Кроме того, у россиян останется возможность отказаться от взносов в фонд из зарплаты – для этого необходимо будет заказными письмами уведомить работодателя, налоговую службу, министерство труда и социальной защиты, получить от них разрешения на отказ от добровольного пожертвования и вместе с этим документом обратиться в региональную комиссию по вопросам страхования от противоправной действий в информационно-телекоммуникационных сетях для окончательного рассмотрения. Поскольку в этом случае гражданин окажется незастрахованным от мошенничества, его счета могут быть заблокированы для защиты накоплений.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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