Робопес прошел марафонскую дистанцию на одном заряде батарей, обогнав в эффективности атлетов-людей

Робот RAIBO2 из южнокорейского института KAIST впервые сумел преодолеть стандартную марафонскую дистанцию в 42 км без подзарядки аккумуляторов. У прошлой версии робота батареи разрядились на 37 км пути и тогда инженеры осознали, что выбрали неверное направление для решения этой задачи. Зато новый робот преодолел дистанцию за 4 часа 19 минут 52 секунды со средней скоростью 2,64 м/с и показал лучшую эффективность использования энергии, чем человек – в чем и заключается главное достижение.

При изучении проблем предыдущей версии робота инженеры поняли, что простое увеличение емкости аккумуляторов не является решением. Главной сложностью стало то, что робот-собака не может выдерживать крейсерскую скорость при движении в потоке бегунов, он вынужден постоянно маневрировать и подстраиваться под движения людей. Значит, нужно оптимизировать сам процесс передвижения, для чего пришлось прибегнуть к помощи ИИ.

В результате инженеры переделали практически все, начав с облегчения ног робота и замены сервоприводов. Ходячие роботы, в отличие от колесных, вынуждены тратить энергию уже просто для поддержания равновесия – их суставы совершают много избыточных движений, а часть энергии рассеивается при ударе ног о землю. Все это было переосмыслено и оптимизировано, причем исследователи решали не просто задачу экономии энергии, а решали комплексную проблему улучшенного передвижения робота.

Как следствие, параметр «стоимости транспортировки» — количества энергии, необходимого для перемещения груза определенной массы на заданное расстояние, у робота RAIBO2 снизился до 0,25. Для сравнения, средний показатель человека 0,37. Речь идет именно о перемещении груза по прямой, а не ходьбе в целом, и на пересеченной местности или при других сложных видах передвижения показатели будут иными. Но и это важное достижение, ведь именно лимит заряда батарей служит главным ограничением при использовании роботов в реальных условиях.Источник — Nature

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